Son Dakika Haberleri: Şarkışla Kaymakamı Erdem, besicilerle bir araya geldi
Son Dakika Güncel Şarkışla Kaymakamı Erdem, besicilerle bir araya geldi - Son Dakika

Şarkışla Kaymakamı Erdem, besicilerle bir araya geldi

7 saat önce

Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, Şarkışla canlı hayvan pazarı esnafını ziyaret etti.

Şarkışla Kaymakamı Erdem, besicilerle bir araya geldi, System.String[]

Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, Şarkışla canlı hayvan pazarı esnafını ziyaret etti.

Pazarcıların sorunlarını dinleyen Erdem, bir lokantada döner kesip esnafa ikram etti.

Erdem, "Her hafta cumartesi günleri kurulan pazarda bir takım iyileştirilmeler yapılması gerekiyor. İlgili birimler ile bir görüşme yapıp en kısa zamanda çalışmalara başlayacağız." dedi.

Şarkışla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 11:18 Kaynak: AA
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