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Şarkışla Kaymakamı Erdem, besicilerle bir araya geldi
7 saat önce
Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, Şarkışla canlı hayvan pazarı esnafını ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 11:18 Kaynak: AA
Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, Şarkışla canlı hayvan pazarı esnafını ziyaret etti.
Pazarcıların sorunlarını dinleyen Erdem, bir lokantada döner kesip esnafa ikram etti.
Erdem, "Her hafta cumartesi günleri kurulan pazarda bir takım iyileştirilmeler yapılması gerekiyor. İlgili birimler ile bir görüşme yapıp en kısa zamanda çalışmalara başlayacağız." dedi.
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