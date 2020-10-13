Şarkışla Kaymakamı Erdem'den Barış Pınarı Harekatı gazisine ziyaret - Son Dakika

Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, Gümüştepe köyünde yaşayan Barış Pınarı Harekatı gazisi Uzman Çavuş Veyis Başel'i ziyaret etti.

Başel ile bir süre sohbet eden Erdem, gaziye hayırlı uzun ömürler dileyerek isteklerini sordu.

Devletin her zaman tüm imkanlarıyla yanlarında olduklarını belirten Erdem, tekrar geçmiş olsun dileklerini iletti.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na birliğiyle birlikte katılan Başel, PKK/ YPG terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu yaralanmıştı.