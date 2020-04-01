Şarkışla Kaymakamı Erdem'den Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Son Dakika

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Şarkışla Kaymakamı Erdem'den Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
6 saat önce
Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.
Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.
Kaymakam Erdem, kampanyaya 1 aylık maaşını bağışlayarak katkıda bulundu.
Hayırseverlere de kampanyaya destek olmaları çağrısında bulunan Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şimdi birlik, beraberlik ve kenetlenme vakti. Biz hep birlikte Türkiyeyiz, birlikte güçlüyüz. Salgına karşı bu zor günleri hep birlikte aşacağız." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 09:34 Kaynak: AA
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