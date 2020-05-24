Şarkışla Kaymakamı Erdem'den şehitlik ziyareti - Son Dakika

Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçedeki şehitliği ziyaret etti.

Erdem, şehitlerin kabri başında dua etti. Şehit ve gazi ailelerini de ziyaret eden Kaymakam Erdem, bayramlarını kutladı.

Her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanında olduğunu belirten Erdem, sağlık, mutluluk ve hayırlı bayramlar geçirmeleri temennisinde bulundu.

Kaymakam Erdem daha sonra görevi başında olan sağlık, polis, jandarma ve Sosyal Vefa Destek Grubu ekiplerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.