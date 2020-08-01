Şarkışla Kaymakamı Erdem, polis uygulama noktalarını ziyaret etti - Son Dakika

Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, polis uygulama noktasını ziyaret etti.

Kurban Bayramı dolayısıyla görevi başında bulunan polis memurlarını ziyaret eden Kaymakam Erdem ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Tugay Keten, Kayseri- Sivas kara yolu sanayi girişinde trafik uygulaması yapan polislere tatlı ikramında bulundu.

Kaymakam Erdem, bayram yoğunluğu nedeniyle sürücülerden trafikte yaşanan kazalara karşı daha dikkatli ve daha duyarlı olmalarını, trafik işaret ve işaretçilerine uyarak hız yapmamalarını istedi.