Şarkışla Kaymakamı Erdem sanayi esnafını ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şarkışla Kaymakamı Erdem sanayi esnafını ziyaret etti - Son Dakika

Şarkışla Kaymakamı Erdem sanayi esnafını ziyaret etti

7 saat önce

Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, sanayi esnafına ziyarette bulundu.

Şarkışla Kaymakamı Erdem sanayi esnafını ziyaret etti, System.String[]

Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, sanayi esnafına ziyarette bulundu.

Erdem, Küçük Sanayi Sitesi esnaflarını ziyaret ederek talep ve sıkıntılarını dinledi.

Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Erdem, ilçenin gelişmesinde ve orta ölçekli ekonomiye katkısında zanaatkarların çok önemli rol oynadığını söyledi.

Küçük yerlerde esnaflık yapmanın zor olduğunu belirten Erdem, "Büyük beceri isteyen zanaatların devam etmeleri önemli, esnafların her zaman yanındayız." dedi.

Sanayi esnafı da Erdem'e teşekkür etti.

Şarkışla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:44 Kaynak: AA
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