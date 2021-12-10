Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş'tan gazetecilere ziyaret - Son Dakika

Sivas'ın Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş, ilçede görev yapan gazetecileri ziyaret etti.

Kaymakam Dolaş, ilçede görev yapan gazetecileri ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Basının herkesin gözü, kulağı olduğunu, yapılan haberlerle halkın bilgilendirildiğini dile getiren Dolaş, yerel bir gazetenin baskı tesisini de gezdi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren gazeteciler, Dolaş'a teşekkür etti.