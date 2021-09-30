'ŞARKIŞLA KİLİMİ' AÇILAN KURSLARLA YAYGINLAŞTIRILIYOR - Son Dakika

SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde 2019 yılında tescillenen, Osmanlı döneminde de büyük ilgi gören kilimler, açılan kursla yaygınlaştırılıyor. Yöre adıyla ünlenmiş folklor ürünü Şarkışla Kilimi, desen zenginliği ve dokuma tekniğiyle de dikkat çekiyor.

İlçede çeşitli ölçülerde ahşap veya metal tezgahlarda el emeği ile işlenen Şarkışla Kilimi, çeşitli bitki ve hayvan sembolleri kullanılıp yün iplik ile dokunuyor. Motiflerin iç içe kullanılıp simetrik birleştirildiği kilimlerde kullanılan renkler, genel olarak kırmızı, mavi, yeşil, siyah ve turuncu oluyor. Düz ve sicim olmak üzere iki teknikte dokunan Şarkışla Kilimi; altıgen, akrep, çengel, eli belinde, göz, koçboynuzu, kurtağzı, pıtırak, nazarlık, suyolu gibi desenlerle adlandırılıyor. Yöre adıyla ünlenmiş folklor ürünü Şarkışla Kilimi, desen zenginliği ve dokuma tekniğiyle dikkat çekiyor. Şarkışla Kaymakamlığı'nın koordinatörlüğünde Şarkışla İlçe Halk Eğitimi Merkezi'nde açılan kurslarda sipariş üzerine dokunan kilimler, 2019 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu'nca 'Şarkışla Kilimi' adıyla coğrafi işaret aldı.

'OSMANLI DÖNEMİNDE ÇOK ÖNEMLİ BİR DEĞER'

Kurslar hakkında bilgi veren Şarkışla İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ertan Aydemir, Şarkışla Kilimi, yüzyıllardır geçmişi olan önemli bir kültürümüzdür. Bu kültürel değerimizin yeni nesillere, yeni kuşaklara aktarılması için İŞKUR desteği ile kilim kursu açtık. Birkaç dönemdir 20 kursiyerimiz burada eğitim alıyor ve Şarkışla Kilimin'i öğreniyor. Şarkışla Kilimi, Osmanlı döneminde çok önemli bir değere sahip. Bu değeri öğrendikten sonra tescil işlemlerine başladık. Şarkışla Kilimi'ne coğrafi işaret alarak tescil ettirdik ve şu anda da Şarkışla Kilimi'nin yaygınlaşması ve yeni nesillere aktarılması maksadıyla bu şekilde atölyemizde kurslar düzenliyoruz. Kursiyerlerimize hem ek gelir oluyor hem de bunun biraz daha ticarileşmesini sağlamak için katkılar sağlıyoruz dedi. Kursiyerler ise açılan kurstan dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.