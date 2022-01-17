Şarkışla, ÖSYM'nin sınav merkezlerinden biri olarak tescil edildi - Son Dakika

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) merkezi sistem sınavlarının Sivas'ın Şarkışla ilçesinde de yapılacağı bildirildi.

ÖSYM'nin yaptığı Temel Yeterlilik Testi (TYT), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS), Yabancı Dil Sınavı (YDS), Dikey Geçiş Sınavı (DGS), Akademik Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) gibi merkezi sistem sınavları Şarkışla'da da yapılabilecek.

Alınan kararı açıklayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, "Yaklaşık iki aydır devam eden çabalarımız bugün itibarıyla sonuç verdi. İlçemiz artık ÖSYM Sınav merkezi olarak tescil edildi." dedi.

Ergen, uzun zamandır veli, öğretmen ve öğrencilerin bu müjdeyi beklediklerini hatırlatarak, "Veliler ve öğrencilerin il merkezine gitmeleri, orada ulaşım, otel ve kalma sıkıntıları bazen sınavları olumsuz etkileyebiliyordu. Böylece bu sıkıntılar ortadan kalkmış oldu. İnanıyorum ki sınav merkezinin burada olması öğrencilerimizin başarısını yüzde 10-15 daha olumlu etkileyecektir." diye konuştu.