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Şarkışla Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu binasının inşaatı devam ediyor - Son Dakika

Şarkışla Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu binasının inşaatı devam ediyor

10.02.2022 17:02
Şarkışla Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu binasının inşaatı devam ediyor

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yapımına başlanılan Şarkışla Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu inşaatının yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yapımına başlanılan Şarkışla Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu inşaatının yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Şarkışla Yüksek Öğretim Derneği Başkanı Muammer Ceyhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okul inşaatının yapımına yaklaşık 10 yıl önce gurbetçi Halit Bıyık'ın bağışıyla başlanıldığını anımsattı.

İnşaatı yeni eğitim-öğretim dönemine tamamlamayı hedeflediklerini dile getiren Ceyhan, şunları kaydetti:

"2022-2023 eğitim öğretim döneminde bu binamızı inşallah teslim etmeyi düşünüyoruz. Bu noktada Şarkışla'da gerçekten hayırsever insanlarımız iftihar kaynağı oldu. Okulumuzu bir an önce bitirip yeni döneme hazır etmek için gayret gösteriyorlar. Şu an binamızın kaba inşaatı bitmiş durumda. Isınma, elektrik, asansör ve çevre düzenlemesi kaldı. Bunun için de birtakım fiyatları aldık."

İnşaatın tamamlanması için yaklaşık 3 milyon liraya ihtiyaç duyduklarını söyleyen Ceyhan, hayırseverleri okul inşaatına katkıda bulunmaya davet etti.

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Şarkışla, Ceyhan, Sivas, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şarkışla Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu binasının inşaatı devam ediyor - Son Dakika


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