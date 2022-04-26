Şarkışla Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nun çevre düzenlemesi yapılıyor - Son Dakika
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Şarkışla Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nun çevre düzenlemesi yapılıyor

26.04.2022 13:48
Şarkışla Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nun çevre düzenlemesi yapılıyor

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu inşaatında çevre düzenlemesi ve drenaj çalışması yapılıyor.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu inşaatında çevre düzenlemesi ve drenaj çalışması yapılıyor.

Çalışmalar hakkında ilçe Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz'a bilgi veren Şarkışla Yüksekokul Derneği Başkanı Muammer Ceyhan, okulun yapılmasında emeği geçen hayırseverlere teşekkür etti.

Çalışmaların devam ettiğini belirten Ceyhan, " Danimarka'da yaşayan hemşehrilerimizden 900 bin lira yardım geldi. İnşaatın bir an önce tamamlanmasını istiyoruz. Okulumuz Şarkışla için büyük kazanç, binamızı bir an önce bitirip Cumhuriyet Üniversitesine teslim etmek istiyoruz." dedi.

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Cumhuriyet, Şarkışla, Ceyhan, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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