Şarkışla'ya katı atık transfer istasyonu kurulacak - Son Dakika
Üye Girişi

Şarkışla'ya katı atık transfer istasyonu kurulacak

10.05.2022 17:52
Şarkışla'ya katı atık transfer istasyonu kurulacak

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde katı transfer istasyonu kurulması için protokol imzalandı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde katı transfer istasyonu kurulması için protokol imzalandı.

Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, Kayseri-Sivas kara yolu Maksutlu köyü kavşağı yakınlarında uygulanacak projeye Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yüzde 50 hibe desteği sağladığını söyledi.

Projenin 5 milyon 172 bin liraya mal olacağını belirten Oğuz, "Şarkışla'da bulunan vahşi depolama alanı, artık çevreyi kirletmeyecek. İnşallah orası da rehabilite edilip, yeşil alan olarak kullanılacak." dedi.

Katı atık transfer merkezinin ihalesini alan yüklenici firma yetkilisi Ertuğrul Odacı da tesisin, şehir merkezindeki atıkların çevreye, içme suyuna vermiş olduğu zararları daha aza indireceğini ifade ederek, hayırlı olmasını diledi.

YORUMLAR
500
Geri adım atmayacağız diyen başkan, ekmek fiyatını 2 TL'ye indirdi Geri adım atmayacağız diyen başkan, ekmek fiyatını 2 TL'ye indirdi

Ahmet Turgay Oğuz, Şarkışla, Kayseri, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şarkışla'ya katı atık transfer istasyonu kurulacak - Son Dakika


Son Dakika
22:38 Kayserispor-Trabzonspor maçında nefesler tutuldu! Türkiye Kupası'nda ilk finalist netleşti
22:36 Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'ın ilk hamlesi belli oldu! Trump'ın yasağını kaldıracak
22:28 Kaftancıoğlu, Gezi mahkumiyetlerine karşı Adalet Nöbeti'nde: Kente ve çevreye sahip çıktıkları için cezalandırıldılar
22:15 Arda Turan, yılın en sevilen futbolcusu seçildi, sosyal medya ayağa kalktı!
22:10 Bakan Soylu, sığınmacılar hakkında kendisine "Günaydın" diyen Kılıçdaroğlu'na cevap verdi: Sizin dediklerinizi yazsak makina yanar
21:48 Bakan Nebati, Erdoğan'ın açıklamasından sonra konut fiyatlarını yükselmesi hakkında konuştu: İlgili adımları atacağız, asla müsamaha göstermeyeceğiz
21:46 Müzik yasağı saatinin 01.00'e uzatılması tartışmalara neden oldu! Tepkiler arka arkaya geldi
21:16 Kayserispor-Trabzonspor karşılaşmasında sahaya atılan balık şaşkınlık yarattı
20:53 Türkiye İşçi Partisi lideri Erkan Baş: Erdoğan zengin müteahhitlere aşk ile yardım ediyor
20:39 Ülkemizde 10 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi vefat etti, bin 858 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 23:04:15. #1.12#
SON DAKİKA: Şarkışla'ya katı atık transfer istasyonu kurulacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement