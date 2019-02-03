Son Dakika Haberleri: Şarkışla Ziraat Odası'nda Başkanlık Seçimi

Şarkışla Ziraat Odası'nda Başkanlık Seçimi

1 saat önce

Şarkışla Ziraat Odası Başkanlığına Azimet Topçu seçildi.

Şarkışla Ziraat Odası'nda Başkanlık Seçimi, System.String[]
Şarkışla Ziraat Odası Başkanlığına Azimet Topçu seçildi.

Şarkışla Belediye binasında bulunan Seyfettin Soysal Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seçimde 100 delegeden 99'u oy kullandı.

Oyların 57'sini alan Azimet Topçu başkan seçildi, diğer aday Bayram Sevim ise 42 oy aldı.

Topçu, seçimin ardından yaptığı açıklamada, "Şarkışlamız için hayırlı olsun." dedi.

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ da seçimleri takip etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 07:32 Kaynak: AA

Şarkışla, Güncel
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