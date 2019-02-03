Şarkışla Ziraat Odası'nda Başkanlık Seçimi
1 saat önce
Şarkışla Ziraat Odası Başkanlığına Azimet Topçu seçildi.
Şarkışla
Ziraat Odası Başkanlığına Azimet Topçu seçildi.
Şarkışla Belediye binasında bulunan Seyfettin Soysal Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seçimde 100 delegeden 99'u oy kullandı.
Oyların 57'sini alan Azimet Topçu başkan seçildi, diğer aday Bayram Sevim
ise 42 oy aldı.
Topçu, seçimin ardından yaptığı açıklamada, "Şarkışlamız için hayırlı olsun." dedi. Sivas
Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ da seçimleri takip etti.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 07:32 Kaynak: AA
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