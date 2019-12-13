Şarkışlalı öğrenciler modern fren sistemini yurt dışında öğrenecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şarkışlalı öğrenciler modern fren sistemini yurt dışında öğrenecek - Son Dakika

Şarkışlalı öğrenciler modern fren sistemini yurt dışında öğrenecek

6 saat önce

Şarkışla Merkezi Eğitim Merkezi öğrencileri, "Avrupa Birliği Erasmus+ Projesi" ziyaret programı kapsamında Çekya ve Fransa'ya gidecek.

Şarkışlalı öğrenciler modern fren sistemini yurt dışında öğrenecek, System.String[]

Şarkışla Merkezi Eğitim Merkezi öğrencileri, "Avrupa Birliği Erasmus+ Projesi" ziyaret programı kapsamında Çekya ve Fransa'ya gidecek.

Merkezi ziyaret eden Şarkışla Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, proje hakkında okul müdürü Murat Ünlü'den bilgi aldı.

Mesleki Eğitim Merkezi'nin 2019-2020 eğitim öğretim yılında "Avrupa Birliği Erasmus+ Projesi" kapsamında modern fren sistemlerinin bakımı ve onarımı kapsamında 3 ayrı ziyaret gerçekleştireceğini belirten Ergen, "Bunlardan ilki Çekya'ya ocak ayı içerisinde, diğer ikisi de Fransa'ya nisan ayı içerisinde olacak. Projeye katılan öğrenciler 18 yaşın altındaki, motorlu araçlar teknolojisi eğitimi alanı öğrencileridir. Her ülkeye 5 öğrenci ve bir öğretmen gidecektir. Projenin toplam hibe tutarı ise yaklaşık 31 bin avrodur." dedi.

Avrupa Birliği, Şarkışla, Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 01:36 Kaynak: AA
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