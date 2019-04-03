Son Dakika Haberleri: Şarkışlalı Öğrenciler Sivas'ı Gezdi

Şarkışlalı Öğrenciler Sivas'ı Gezdi

1 saat önce

Sivas'ın Şarkışla ilçesinden 122 öğrenci için Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında il merkezine gezi düzenlendi.

Şarkışlalı Öğrenciler Sivas'ı Gezdi, System.String[]
Sivas'ın Şarkışla ilçesinden 122 öğrenci için Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında il merkezine gezi düzenlendi.

Şarkışla Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçeye bağlı köylerdeki birleştirilmiş sınıflardan 122 öğrenciyi il merkezine uğurladı.

Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi önünde gerçekleştirilen törende konuşan Şarkışla Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, Sivas Valiliğinin hazırladığı "100. Yılda 100 Etkinlik" projesi kapsamında, Şarkışla Kaymakamlığının böyle bir program düzenlediğini söyledi.

Ergen, öğrencilerin il merkezine düzenlenen gezide Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi başta olmak üzere tarihi ve kültürel mekanları gezeceğini belirtti.

Öğrencilerin program kapsamında sinemaya da götürüleceği ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:50 Kaynak: AA

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