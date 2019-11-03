Son Dakika Haberleri: Sarkıttığı iple evine girmek isterken düşen kişi ağır yaralandı
Son Dakika Güncel Sarkıttığı iple evine girmek isterken düşen kişi ağır yaralandı

Sarkıttığı iple evine girmek isterken düşen kişi ağır yaralandı

7 saat önce

Samsun'un İlkadım ilçesinde anahtarını unuttuğu 3. kattaki evine sarkıttığı iple girmeye çalışan kişi düşerek ağır yaralandı.

Sarkıttığı iple evine girmek isterken düşen kişi ağır yaralandı, System.String[]

Samsun'un İlkadım ilçesinde anahtarını unuttuğu 3. kattaki evine sarkıttığı iple girmeye çalışan kişi düşerek ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 76 yaşındaki Mehmet Seven, Derebahçe Mahallesi Irmak Caddesi'ndeki evine döndüğünde anahtarının yanında olmadığını fark etti.

Üst kattan sarkıttığı iple 3. kattaki evine girmeye çalışan Seven, düşerek ağır yaralandı.

Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Seven'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 05:40 Kaynak: AA
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