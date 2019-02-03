Şarklılar 'Barış' İçin Söyleniyor...barış Manço Severler Kadıköy İskelesi'ne Akın Etti

Şarklılar 'Barış' için söyleniyor.

Şarklılar 'Barış' için söyleniyor...Barış Manço severler Kadıköy İskelesi'ne akın etti



İSTANBUL - Barış Manço'nun vefatının yirminci yılı nedeniyle düzenlenen anma etkinliği Kadıköy'deki Beşiktaş iskelesi önünde başladı. Yüzlerce vatandaş kendilerini Barış Manço'nun Kanlıca'daki kabrine götürecek olan vapuru sevgi gösterileriyle karşıladı. Vatandaşlar vapurda Barış Manço şarkıları söyleyerek Kanlıca'ya geçecek.

Türk müziğinin öncülerinden Barış Manço'nun vefatının 20. yılı dolayısı ile Kadıköy ve Beşiktaş iskelelerinden vapura binen yüzlerce seveni, Kanlıca'daki mezarında düzenlenecek anma törenine doğru yola çıktı. Kadıköy'deki Beşiktaş iskelesi önünde toplanan yüzlerce vatandaş, iskeleye yanaşan ve üzerinde Barış Manço posteri asılı Aykut Barka isimli vapuru sevgi gösterileriyle karşıladı.

Merhum Barış Manço'ya olan benzerliğiyle dikkat çeken Enes Yılmaz, "Barış Manço 7'den 77'ye herkesin sevgilisi. Kendisi mükemmel bir insandı ve onu sevdiğimiz için buradayız. Hem tarz olsun, hem kişilik olsun ona benzemeye çalışıyoruz. Önemli olan ona içeriden benzeyebilmek. Burada her geçen yıl biraz daha artan bir kalabalık var. Bu da çok güzel bir şey. Ölümünün de yirminci yıldönümü. Onu unutmamamız lazım. Mutlu ve huzurlu hissediyoruz, yokluğunu da hissediyoruz. Bugün vapur etkinliğine katılacağız. Şarkı ve türkülerle vapurda Barış Manço sevenlerle birlikte olacağız. Ardından da kabrini ziyaret edeceğiz, dualarımızı okuyacağız" diye konuştu.

İskele önünde toplanan yüzlerce vatandaş, kendilerini önce Beşiktaş'a, ardından da Barış Manço'nun Kanlıca'daki kabrine götürecek olan Aykut Barka isimli vapuru iskelede büyük bir coşkuyla karşıladı.

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