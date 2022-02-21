ŞARKÖY AÇIKLARINDA 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM (3) - Son Dakika

BAKAN KOCA: SAHA KONTROL ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şarköy'de meydana gelen depremle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada can kaybı veya yaralanmanın olmadığını belirterek, "23.20'de, Tekirdağ Şarköy açıklarında meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremde, şu anki bilgilere göre can kaybı veya yaralanma olmamış, İl Ambulans Başhekimliğimize çağrı yapılmamıştır. Saha kontrol çalışmamız sürüyor. Tekirdağ halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum" ifadelerini kaydetti.