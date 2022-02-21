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ŞARKÖY AÇIKLARINDA 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM (3) - Son Dakika

ŞARKÖY AÇIKLARINDA 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM (3)

21.02.2022 00:41
ŞARKÖY AÇIKLARINDA 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM (3)

BAKAN KOCA: SAHA KONTROL ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYORSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şarköy'de meydana gelen depremle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

BAKAN KOCA: SAHA KONTROL ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şarköy'de meydana gelen depremle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada can kaybı veya yaralanmanın olmadığını belirterek, "23.20'de, Tekirdağ Şarköy açıklarında meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremde, şu anki bilgilere göre can kaybı veya yaralanma olmamış, İl Ambulans Başhekimliğimize çağrı yapılmamıştır. Saha kontrol çalışmamız sürüyor. Tekirdağ halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum" ifadelerini kaydetti.


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Son dakika haberleri: Bakan Koca: Tekirdağ'daki depremde can kaybı veya yaralanma bilgisi yok Son dakika haberleri: Bakan Koca: Tekirdağ'daki depremde can kaybı veya yaralanma bilgisi yok ŞARKÖY AÇIKLARINDA 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM (3) ŞARKÖY AÇIKLARINDA 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM (3)

Fahrettin Koca, Tekirdağ, Twitter, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞARKÖY AÇIKLARINDA 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM (3) - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞARKÖY AÇIKLARINDA 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM (3) - Son Dakika
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