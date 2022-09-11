Tekirdağ'dan kısa kısa

Şarköy Belediyesi'nce tekvando turnuvası düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Liman Park spor alanında düzenlenen turnuvaya, farklı sıkletlerde 24 tekvando kulübü ve 300'ün üzerinde sporcu katıldı.

Maçlar, Türkiye Tekvando Federasyonuna bağlı 16 profesyonel hakem tarafında yönetildi, Daedo Pss Gen 2 sistemi kullanıldı.

World tekvandonun son kuralları geçerli olan turnuvada, derece elde eden sporculara madalya verildi.

TREDAŞ, okul çevrelerinde aydınlatma kontrollerini gerçekleştirdi

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), okul çevrelerindeki aydınlatmaların bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, 2022 – 2023 eğitim ve öğretim yılı öncesinde Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nde eğitim dönemine başlayacak olan okulların çevresinde aydınlatma kontrolleri yapıldı.

Öğrencileri aydınlık yol ve sokaklara kavuşturmak için başlayan bakım ve onarım çalışmaları okul çevrelerindeki armatürleri kapsadı.

Arızalanan, deforme olan ve arıza yapma ihtimali olan aydınlatmalar, ekipler tarafından belirlendi, iş planına alınarak bakımı gerçekleştirildi.

Altınova Mahallesi Kapalı Pazaryeri inşaatı başladı

Süleymanpaşa Belediyesince Altınova Mahallesi Kapalı Pazaryeri inşaat çalışmaları başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, çalışmaları yerinde takip ederek, yetkililerden bilgi aldı.

İki bin 596 metrekare alana sahip Kapalı Pazaryeri içerisinde 89 adet tezgah, çay ocağı, çocuk parkı, tuvaletler ve zabıta noktası bulunacak.

Çalışmaların kısa süre içerisinde bitirilmesi hedefleniyor.