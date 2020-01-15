Şarköy Belediyesi'nden Ataç'a ziyaret - Son Dakika
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Şarköy Belediyesi'nden Ataç'a ziyaret

6 saat önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Tekirdağ Şarköy Belediye Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Adnan Sevim ile bir araya geldi.

Şarköy Belediyesi'nden Ataç'a ziyaret, System.String[]

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Tekirdağ Şarköy Belediye Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Adnan Sevim ile bir araya geldi.


Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın, yerel yöneticiler ile temasları sürüyor. Tekirdağ Şarköy Belediye Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Adnan Sevim de Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. Buluşmada Başkan Ataç ve Sevim, belediyecilik çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu. Sevim ziyaretine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Ahmet Ataç Başkanımız, belediyecilik çalışmaları ile Türkiye'de örneklere ve ilklere imza atıyor. Umuyoruz Şarköy ve Tepebaşı Belediyeleri, iş birliği ile güzel işlere imza atacak. Kendisini Türkiye takdir ediyor ve tecrübelerini paylaştığı için teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.


Konuğuna nazik ziyaretinden dolayı teşekkür eden Başkan Ataç da "Şarköy Belediye Başkan Yardımcımız Eskişehir'de yıllarca yaşamış bir dostumuz. Üstlendiği görevinden dolayı da tebrik ediyorum. O bölgenin, kıymetini bilecek insanlarca yönetilmesi çok güzel. Kendisine her türlü desteği sağlamak adına elimden geleni yapacağım. Önümüzdeki 5 yılın sonunda Şarköy'de önemli gelişmeler yaşanacağına inanıyorum" dedi.


Başkan Ataç günün anısına Devrim otomobilinin camdan bir figürünü Sevim'e hediye etti. - ESKİŞEHİR

Ahmet Ataç, Tekirdağ, Tepebaşı, Şarköy, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:28 Kaynak: İHA
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