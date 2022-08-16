Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
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Tekirdağ'dan kısa kısa

16.08.2022 12:50
Tekirdağ'dan kısa kısa

Şarköy Belediyesi, "Plaj Voleybolu Turnuvası" düzenledi.

Şarköy Belediyesi, "Plaj Voleybolu Turnuvası" düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, halk plajında düzenlenen turnuvada, çekişmeli maçlar yaşandı.

Yaz sporu etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen turnuvada, Yıkım Ekibi isimli takım şampiyon oldu.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, şunları kaydetti:

"Şarköy'ümüz birçok spor faaliyeti için uygun olanaklara sahip. Yeni hizmete sunduğumuz tesislerle vatandaşlarımızın özellikle de çocuklarımızın spor yapabilecekleri alanları genişletiyoruz. Bununla birlikte spor etkinlikleri de düzenleyerek vatandaşlarımızı sağlıklı yaşama yönlendiriyoruz."

Alman vatandaşı Tekirdağ'da Müslüman oldu

Şarköy ilçesine gelen Alman vatandaş Maurıce Stephane Alznauer, ihtida merasimi ile Kelime-i Şehadet getirdi, Müslüman oldu.

Şarköy Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Şarköy İlçe Müftü Vekili Yusuf Acar, Çarşı Camii İmam Hatibi Alişah Can, Şarköy Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Yaşar Özen ve şahitlerin huzurunda Kelime-i Şehadet getirip Müslüman olan Maurıce Stephane Alznauer "Musa" adını aldı.

İslam dinine geçen Musa'ya İlçe Müftü Vekili Yusuf Acar İslam dininin temel esasları hakkında bilgiler verdi, ihtida belgesini takdim etti.

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Kaynak: AA

Şarköy Belediyesi, Hisarcık, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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