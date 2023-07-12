Şarköy'de 6 yaşındaki kıza cinsel istismar suçundan tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Şarköy'de 6 yaşındaki kıza cinsel istismar suçundan tutuklama

12.07.2023 11:11

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde Alican B. (65), aynı apartmanda yaz tatili için gelen 6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Kız çocuğunun annesinin şikayeti üzerine Alican B. gözaltına alındı. Alican B., çelişkili ifadeler vererek suçlamaları reddetti. Ancak Şarköy Sulh Ceza Mahkemesi, Alican B.'yi '12 yaşından küçük mağdurların cinsel istismarı' suçundan tutukladı.

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde Alican B. (65), 6 yaşındaki kız çocuğuna, 'cinsel istismar' suçundan tutuklandı.

Şarköy'ün Mürefte Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk 4 torunu olan Alican B., iddiaya göre aynı apartmandaki komşularının yanına ailesiyle yaz tatili için gelen 6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Kız çocuğunun durumu anlattığı annesinin şikayeti üzerine, pedagog eşliğinde ifadesi alının çocuk, Alican B.'nin binanın merdiven boşluğunda pantolonunu çıkarıp, cinsel organını gösterdiğini belirterek, kendisini dudağından öptüğünü ve özel bölgelerine dokunup, 'Aşkım, güzelim' dediğini anlattı. İfade üzerine Alican B., jandarma tarafından gözaltına alındı.

ÇELİŞKİLİ İFADELER VERDİAlican B., jandarmadaki ifadesinde hakkındaki iddiaları reddedip, ailesinin Marmaris'e gittiğini, mahkemedeki ifadesinde ise Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesine gittiğini söyleyerek çelişkili ifadeler verdi. Alican B., jandarmada verdiği ilk ifadesinde kız çocuğunu bazen torunlarının yanında oynarken gördüğünü öne sürdü. Ailesinin Marmaris'e gittiğini anlatan Alican B., çocukla hiç baş başa yalnız kalmadığını öne sürerek, suçlamaları redddetti.  Alican B. "Benim hakkımda ne için bu şekilde beyanda bulunduğumu bilmiyorum. Evliyim çocuklarım var, 4 tane torunum var. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen  Alican B., Şarköy Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Jandarmadaki ifadesinin aksine bu kez ailesinin Marmaraereğlisi'ne gittiğini belirten  Alican B., suçlamaları kabul etmedi. Alican B., "Aileyle aramızda bir husumet yoktur. Sadece bir gün üst kata çıkarlarken içeride çocuklar uyuyor, sessiz olun diye uyarmıştım. Bu uyarım üzerine tamam dediler, aramızda başka bir konuşma veya sözlü tartışma geçmedi. Benim torunlarım da mağdur çocuğun yaşlarındadır. Benim hakkımda ne için böyle bir beyanda bulunduğunu bilmiyorum. Üzerime atılı suçlamaya kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.  'ANNENE SÖYLEMEDEN GEL DEDİ' Çocuğun ise Şarköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde ifadesine başvuruldu. Alican B.'nin kendisini merdivende durdurup özel bölgelerini ellemeye çalıştığını söyleyen kız çocuğu, "Beni eve çağırdığında annene söylemeden gel, dedi. Ben bu olaydan sonra başımdan geçenleri anneme anlattım, o da polisi ve ambulansı aradı, 'Bunları söylemek, anlatmak, utanılacak kötü bir şey değil' dedi" diye konuştu.

İfadelerin ardından Şarköy Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararında şüpheli Alican B.'nin '12 yaşından küçük mağdurların cinsel istismarı' suçundan tutuklanmasına karar verdi.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Tekirdağ, Jandarma, Mürefte, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şarköy'de 6 yaşındaki kıza cinsel istismar suçundan tutuklama - Son Dakika


Son Dakika
14:41 Galatasaray, İspanyol sol bek Angelino'yu transfer etti
14:37 Galatasaray bombayı patlattı! Angelino'yu müjdeleyen paylaşımı yaptılar
14:37 Erdoğan, NATO Zirvesi'nde görüşmelere devam ediyor
14:33 Kanada, Erdoğan-Trudeau görüşmesi sonrası silah ambargosunu kaldırdıkları iddiasını yalanladı
14:23 Ronaldo, Müslüman futbolseverleri mutlu etti! Secdeden sonra şimdi de verdiği selam ile gündem oldu
14:09 Ronaldo, Müslüman futbolseverleri yine mest etti! Secdeden sonra şimdi de herkes verdiği selamı konuşuyor
13:58 Enfeksiyon nedeniyle ölümden dönen Madonna sessizliğini bozdu: Uyandığımda ilk aklıma gelen çocuklarım oldu
13:54 Enfeksiyon nedeniyle ölümden dönen Madonna'dan ilk paylaşım geldi: Uyandığımda ilk aklıma gelen çocuklarım oldu
13:48 "Ukrayna'ya garanti vermek hata" açıklaması yapan Rusya, sert kayaya çarptı! NATO'dan gerginliği tırmandıracak yanıt: Siz karar veremezsiniz
13:42 Rusya'nın "Ukrayna'ya garanti vermek hata" açıklamasına NATO'dan sert tepki: Siz karar veremezsiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2023 14:49:00. #1.13#
SON DAKİKA: Şarköy'de 6 yaşındaki kıza cinsel istismar suçundan tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement