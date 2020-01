Şarköy'de çocuklar camiye koşuyor - Son Dakika

Tekirdağ Şarköy'de Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 'Camiye Koşuyoruz, Namazla Buluşuyoruz' adlı program Gazi Süleyman Paşa Camii'nde devam ediyor.



Gazi Süleyman Paşa Camii'nde uygulananan "Camiye Koşuyoruz, Namazla Buluşuyoruz" adlı program öğrencilerin 15 günlük ara tatil döneminde cami ile bağlarının kurulmasını sağlamak, cami ve cemaat alışkanlığı kazandırmak amacını güdüyor.



Şarköy Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Yaşar Özen ve İmam Hatip Alim Yılmaz organizesiyle Gazi Süleyman Paşa Camii'nde yarıyıl tatili boyunca devam edecek olan programda; namazlarını camide cemaatle kılan öğrenciler puan sistemine göre sabah 30, öğle 15, ikindi 15, akşam 15, yatsı 25 puan, ezberlenen her sure ve dua başına 50 puan, çocuğun kendisiyle birlikte cemaatle namaza katılan bir yakını için her vakit başına 5 ek puan almaya hak kazanacak.



Gazi Süleyman Paşa Camii'nde düzenlenen "Camiye Koşuyoruz, Namazla Buluşuyoruz" programı sonunda en yüksek puanı alan öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edilecek. - TEKİRDAĞ