Son Dakika Haberleri: Şarköy'de duvarlarında çatlaklar görülen iki okul tahliye edildi
Son Dakika Güncel Şarköy'de duvarlarında çatlaklar görülen iki okul tahliye edildi

Şarköy'de duvarlarında çatlaklar görülen iki okul tahliye edildi

6 saat önce

Şarköy ilçesinde duvarlarında çatlak görülen Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu tahliye edildi.

Şarköy'de duvarlarında çatlaklar görülen iki okul tahliye edildi, System.String[]

Şarköy ilçesinde duvarlarında çatlak görülen Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu tahliye edildi.

Alınan bilgiye göre, velilerden gelen şikayetler üzerine Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri okullarda inceleme yaptı.

İnceleme sonucu duvarlarında çatlak görülen okullar boşaltıldı.

Buradaki öğrenciler Atatürk İlk ve Ortaokuluna nakledildi.

Tekirdağ, Şarköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:50 Kaynak: AA
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