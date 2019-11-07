Şarköy'de duvarlarında çatlaklar görülen iki okul tahliye edildi
6 saat önce
Şarköy ilçesinde duvarlarında çatlak görülen Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu tahliye edildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:50 Kaynak: AA
Şarköy ilçesinde duvarlarında çatlak görülen Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu tahliye edildi.
Alınan bilgiye göre, velilerden gelen şikayetler üzerine Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri okullarda inceleme yaptı.
İnceleme sonucu duvarlarında çatlak görülen okullar boşaltıldı.
Buradaki öğrenciler Atatürk İlk ve Ortaokuluna nakledildi.
Aksaray'da velilerden tepki çeken eylem: Otizmli çocukları yuhaladılar Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Otizmli çocukların yuhalandığı iddialarıyla gündeme gelen okulda eğitime ara verildi (Özel) Avcılar'da okulda yaşanan dehşet anları kamerada