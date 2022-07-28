Şarköy 'de Hacı Ahmet Tevfik Parlakyıldız Cami ve Gazi Süleyman Paşa Cami'nde yaz Kur'an Kursu öğrencilerine bağımlılıkla mücadele ve farkındalık eğitimi verildi.

Kaynak: AA

Süleyman Paşa, Türkiye, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da öğrencilere bağımlılıkla mücadele anlatıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.