Şarköy'de kar sürücülere zor anlar yaşattı - Son Dakika

Şarköy'de kar sürücülere zor anlar yaşattı
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde lapa lapa yağan kar sürücülere zor anlar yaşattı.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde lapa lapa yağan kar sürücülere zor anlar yaşattı.
Şarköy ilçesine bağlı Uluman Mahallesi civarında etkisini gösteren yoğun kar, Malkara yolunu kullanan sürücülere zor anlar yaşattı. Gölcük Mahallesi sakini Deniz Karademir, "Nisan ayında güzel ve mutluluk verici bir kar yağışı var. Yolda bir çekici ilerlemekte zorluk çektiğini görüyoruz. Yola çıkan sürücülerin dikkatli olmasında fayda var" diye konuştu. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 12:30 Kaynak: İHA
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