Şarköy'de karaya oturan geminin yükü başka gemiye aktarılıyor -2 - Son Dakika

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Şarköy'de karaya oturan geminin yükü başka gemiye aktarılıyor -2
7 saat önce
Şarköy'de karaya oturan geminin yükü başka gemiye aktarılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 05:11 Kaynak: DHA
Şarköy'de karaya oturan geminin yükü başka gemiye aktarılıyor
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