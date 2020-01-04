Şarköy'de karaya oturan geminin yükü başka gemiye aktarılıyor -2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şarköy'de karaya oturan geminin yükü başka gemiye aktarılıyor -2 - Son Dakika

Şarköy'de karaya oturan geminin yükü başka gemiye aktarılıyor -2

7 saat önce

Şarköy'de karaya oturan geminin yükü başka gemiye aktarılıyor.

Şarköy'de karaya oturan geminin yükü başka gemiye aktarılıyor

Şarköy'de karaya oturan geminin yükü başka gemiye aktarılıyor -2

Şarköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 05:11 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Hafter askeri okula saldırdı: Ölü ve yaralılar var
İran'dan çok sert ABD açıklaması: İntikamımız belirleyici etkilerle olacak Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor Çarşı ve mahalle bekçiliği sınav sonuçları açıklandı

Son Dakika Haberleri
00:22 Danimarka, Iraklı askerlere eğitimi durdurdu - Son Dakika
00:18 Başkan Bulut ile Rektör Karacoşkun öğrencilere çorba ikramında bulundu - Son Dakika
00:09 Kilis'te finallere hazırlanan üniversite öğrencilerine jest - Son Dakika
00:05 Tel Aviv'de sel felaketi: 2 ölü - Son Dakika
00:02 GÜNDEM ÖZETİ / 5 Ocak 2020 - Son Dakika
23:56 Son dakika: Hafter askeri okula saldırdı: Ölü ve yaralılar var - Son Dakika
22:14 İran'dan çok sert ABD açıklaması: İntikamımız belirleyici etkilerle olacak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2020 00:27:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şarköy'de karaya oturan geminin yükü başka gemiye aktarılıyor -2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]