Şarköy'de karaya oturan geminin yükü başka gemiye aktarılıyor (2) - Son Dakika

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Şarköy'de karaya oturan geminin yükü başka gemiye aktarılıyor (2)
6 saat önce
GEMİ KURTARILDITekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında 10 gün önce karaya oturan kuru yük gemisindeki yükün başka gemiye aktarılmasının ardından gece de süren çalışmalarda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörle çekilerek kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 10:41 Kaynak: DHA
GEMİ KURTARILDI
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında 10 gün önce karaya oturan kuru yük gemisindeki yükün başka gemiye aktarılmasının ardından gece de süren çalışmalarda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörle çekilerek kurtarıldı. Yaklaşık 4 saat süren kurtarma çalışmaların ardından gemi kaptanı uzun süre siren çaldı.Geminin yapılacak olan kontrollerinin ardından tekrar yükünü alarak yola çıkacağı belirtildi.
Mehmet YİRUN- Nuri ÇAĞLAR/ŞARKÖY (Tekirdağ),
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