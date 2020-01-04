Şarköy'de karaya oturan geminin yükü başka gemiye aktarılıyor - gemi kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şarköy'de karaya oturan geminin yükü başka gemiye aktarılıyor - gemi kurtarıldı - Son Dakika

Şarköy'de karaya oturan geminin yükü başka gemiye aktarılıyor - gemi kurtarıldı

6 saat önce

Şarköy'de karaya oturan geminin yükü başka gemiye aktarılıyor(2) - GEMİ KURTARILDI.

Şarköy'de karaya oturan geminin yükü başka gemiye aktarılıyor(2) - GEMİ KURTARILDI

Şarköy'de karaya oturan geminin yükü başka gemiye aktarılıyor - gemi kurtarıldı

Şarköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 10:52 Kaynak: DHA
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