Şarköy'de kış lastiği denetimi yapıldı - Son Dakika
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Şarköy'de kış lastiği denetimi yapıldı

6 saat önce

Şarköy ilçesinde kış lastiği denetimi gerçekleştirildi.

Şarköy'de kış lastiği denetimi yapıldı, System.String[]

Şarköy ilçesinde kış lastiği denetimi gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube ekipleri, ilçe merkezi ve ilçe giriş çıkışlarında kış lastiği kontrolü yaptı.

Ekipler, sürücülere, yolcu ve yük taşımasında kullanılan kamyon, tanker, minibüs, çekici, otobüs ve kamyonet türü ticari araçlarda 1 Aralık- 1 Nisan arasında kış lastiği kullanmalarının zorunlu olduğu uyarısında bulundu.

Ekipler, araçlarda lastik diş derinliği, zincir, takoz, çekme halatı kontrollerini gerçekleştirerek, sürücülere broşür dağıttı.

İlçe Emniyet Müdürü Sedat Kayrak, ilçede denetimlerin devam edeceğini bildirdi.

Emniyet Müdürlüğü, 1 Nisan, Aralık, Şarköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 01:44 Kaynak: AA
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