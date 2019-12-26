Şarköy'de kuru yük gemisi karaya oturdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şarköy'de kuru yük gemisi karaya oturdu - Son Dakika

Şarköy'de kuru yük gemisi karaya oturdu

6 saat önce

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında Rus bandıralı kuru yük gemisi, dümen kilitlenmesi sonucu karaya oturdu.

Şarköy'de kuru yük gemisi karaya oturdu, System.String[]

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında Rus bandıralı kuru yük gemisi, dümen kilitlenmesi sonucu karaya oturdu.

Şarköy'ün Hoşköy Mahallesi açıklarında Rus bandıralı Nevado 35 adlı kuru yük gemisi, sabah saatlerinde karaya oturdu. Rusya'dan 11 mürettebat ile İtalya'ya şeker pancarı küspesi götüren kuru yük gemisinin dümen kilitlenmesi sonucu kıyıdan yaklaşık 35 metre açıkta karaya oturduğu belirtildi. Geminin kaptanının telsizle durumu bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait botlar sevk edildi.Yetkililerin yaptığı görüşmede gemi kaptanının yardım talebinde bulunmadığı belirtildi. Kaptanın, gemiyi kendi imkanları ile kurtaracağını bildirmesi üzerine ekipler bölgede beklemeye başladı. Gemiden herhangi bir sızıntının da olmadığı belirtildi.


Tekirdağ, Şarköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:01 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Suriye ilk kez Rus şirketle birlikte Akdeniz'de petrol çalışmalarını başlattı
27 yaşındaki Rus piyanist kiraladığı dairede gaz sızıntısından hayatını kaybetti HAK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Beklentileri karşılamaktan uzak Tartıştığı eşini av tüfeği ile öldürüp, intihar etti

Son Dakika Haberleri
20:41 Kırıkkale'de şiddetli rüzgar seralara zarar verdi - Son Dakika
20:37 Kuyumcuya çatıdan girmek isterken yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
20:37 Kastamonu tartıştığı eşini av tüfeği ile öldürüp, intihar etti - Son Dakika
20:35 Edirne tarihi cephe gerisi hastanesi müze olacak - Son Dakika
20:35 Erzincan'da kuvvetli rüzgar çok sayıda çatı uçmasına neden oldu - Son Dakika
19:52 HAK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Beklentileri karşılamaktan uzak - Son Dakika
19:23 Tartıştığı eşini av tüfeği ile öldürüp, intihar etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 20:45:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şarköy'de kuru yük gemisi karaya oturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]