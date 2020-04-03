Şarköy'de lapa lapa kar yağışı - Son Dakika

Şarköy'de lapa lapa kar yağışı
1 saat önce
Şarköy'de lapa lapa kar yağışı Tekirdağ'ın Malkara-Şarköy yolunda lapa lapa yağan kar, bir sürücünün telefon kamerası tarafından kaydedildi.
Şarköy'de lapa lapa kar yağışı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara-Şarköy yolunda lapa lapa yağan kar, bir sürücünün telefon kamerası tarafından kaydedildi.
Şarköy ilçesine bağlı Uluman Mahallesi civarında etkisini gösteren yoğun kar, Malkara yolunu kullanan sürücülere zor anlar yaşattı.
Gölcük Mahallesi sakini Deniz Karademir, "Nisan ayında güzel ve mutluluk verici bir kar yağışı var. Yolda bir çekici ilerlemekte zorluk çektiğini görüyoruz. Yola çıkan sürücülerin dikkatli olmasında fayda var" diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 12:42 Kaynak: İHA
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