Şarköy'de mahalle denetim ekiplerinden karantina kontrolü - Son Dakika

İçişleri Bakanlığının 'İzolasyon Tedbirleri' konulu genelgesi kapsamında Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde oluşturulan Mahalle Denetim Ekipleri, 2 hafta karantinada kalması gereken vatandaşları kontrol ediyor.

İçişleri Bakanlığı'nın, korona virüsle mücadele kapsamında hayata geçirilen "İzolasyon Tedbirleri" sonrası Şarköy İstiklal Mahallesi Denetim Ekiplerinde bulunan polis, muhtar, din görevlisi ve öğretmenden oluşan görevliler, virüslü olan ya da bulaşma riski bulunan, karantinada evinde olması gereken vatandaşları denetim kapsamında maske, mesafe ve hijyen tedbirlerini alıp, kapı kapı gezerek kontrol ediyor.

İstiklal Mahallesi Muhtarı Mustafa Başaran, "Mahallemizde polis, öğretmen ve din görevlilerinden oluşturulan denetim ekibiyle karantinada olan vatandaşların evlerinden çıkıp, çıkmadıklarını kontrol ettik. Virüsü hep birlikte kurallara, tedbirlere uyarsak yenebileceğimiz hakkında bilgiler veriyoruz. Bu salgını hep birlikte duyarlılıkla, önlemler alarak bitireceğiz" dedi.

Şarköy Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Yaşar Özen de, zorlu salgın sürecinin devam ettiğini belirterek, karantinada olan vatandaşlara yapılan denetimlerde kurallara uyduklarını ifade etti. - TEKİRDAĞ