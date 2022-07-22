Şarköy'de makilik yangını; 5 hektar yandı - Son Dakika
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Şarköy'de makilik yangını; 5 hektar yandı

22.07.2022 16:41
Şarköy'de makilik yangını; 5 hektar yandı

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde yangın çıktı.

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde yangın çıktı. Kontrol altına alınan yangında, 5 hektar makilik zarar gördü.

Şarköy ilçesi Tepeköy Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle makilik yangını çıktı. İhbarla, Şarköy Orman İşletme Müdürlüğü ve Şarköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile Keşan Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki 1 yangın söndürme helikopteri bölgeye sevk edildi. Yangın, karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı. 5 hektar makilik alanın yandığı belirtildi.


YORUMLAR
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Kaynak makinesi ormanı yaktı Kaynak makinesi ormanı yaktı Kazdağları'nın ortasından geçen kara yolunda yangın şeridi oluşturuldu Kazdağları'nın ortasından geçen kara yolunda yangın şeridi oluşturuldu
Kaynak: DHA

Orman İşletme Müdürlüğü, Tepeköy, Şarköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şarköy'de makilik yangını; 5 hektar yandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şarköy'de makilik yangını; 5 hektar yandı - Son Dakika
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