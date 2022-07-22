Şarköy ilçesi Tepeköy Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle makilik yangını çıktı. İhbarla, Şarköy Orman İşletme Müdürlüğü ve Şarköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile Keşan Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki 1 yangın söndürme helikopteri bölgeye sevk edildi. Yangın, karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı. 5 hektar makilik alanın yandığı belirtildi.

Kaynak: DHA

Orman İşletme Müdürlüğü, Tepeköy, Şarköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şarköy'de makilik yangını; 5 hektar yandı - Son Dakika

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