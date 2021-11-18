Deniz yoluyla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 193 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Deniz yoluyla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 193 kaçak göçmen yakalandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında deniz yolunu kullanarak Avrupa ülkelerine kaçmaya çalışan 193 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Marmara Denizi'nin Şarköy ilçesi açıklarında devriye atan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, denizde şüpheli bir tekneyi fark ederek, operasyon için düğmeye bastı. Şüpheli tekne durdurularak, içerisinde arama yapıldı. Aramalar sonucunda teknede yabancı uyruklu 193 kişi olduğu fark edilerek, söz konusu teknenin Şarköy limanına yanaştırılması sağlandı.

Limana yanaştırılan teknedeki 193 kaçak göçmenin, su ve yiyecek ihtiyaçları karşılandıktan Tekirdağ İl Göç İdaresine sevk edilecekleri öğrenildi. Yunanistan'a göçmenleri kaçıran teknenin yabancı uyruklu sürücüsü ise gözaltına alındı.

Şarköy Kaymakamı Hakan Kılınçkaya'da göçmenlerin getirildiği alan gelerek, yiyecek ve su dağıtımı konusunda yardımcı oldu.