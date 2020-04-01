Şarköy'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Şarköy'de trafik kazası: 2 yaralı
6 saat önce
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Burak Salıvermez yönetimindeki 34 VE 9941 plakalı otomobil, İçme Suyu Mevkinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü Burak Salıvermez (34) ile yanında yolcu olarak bulunan B.D. yaralandı.
Yaralılar Şarköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 12:30 Kaynak: AA
Son Dakika Ev halkı, kaza yaparak bahçelerine düşen aracı uçak sandı Böyle vicdansızlık görülmedi Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti 10 ülkede henüz koronavirüs vakası tespit edilmedi