Şarköy'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Kazada sürücü Burak Salıvermez (34) ile yanında yolcu olarak bulunan B.D. yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Burak Salıvermez yönetimindeki 34 VE 9941 plakalı otomobil, İçme Suyu Mevkinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

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