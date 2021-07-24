Şarköy'de yanan 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde, 2 katlı evde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Şarköy ilçesine Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Atilla'ya (57) ait 2 katlı evde iddiaya göre elektrik kontağından yangın çıktı. Orman İşletme Müdürlüğü Helvatepe Yangın İstasyonu'na bağlı ekiplerin sevk edildiği yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyünce bölgeye Şarköy Belediyesi'ne bağlı İtfaiye ekipleri de sevk edildi. Kısa sürede büyüyerek tüm evi saran alevler, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı yangında ev, kullanılamaz hale geldi.