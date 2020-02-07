Şarköy'de yarım tona yakın kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Tekirdağ'da polis ekiplerince bir evde ve araçlarda yapılan aramada yaklaşık yarım ton kaçak içki ele geçirildi.



Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde polis ekipleri tarafından alınan arama kararına istinaden şüpheli şahısların ikametinde ve araçlarında yapılan arama neticesinde toplam 430 litre kaçak alkol ve 185 adet farklı renk ve markalarda olmak üzere alkol şişelerinde mükerrer kullanıma uygun kapüşonlar ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında 5607 SKM suçundan işlem yapıldı. - TEKİRDAĞ