Şarköy doğalgaza kavuşuyor

Şarköy'ün yüzde 60'lık bölümünü doğal gaza erişebilir hale getiren GAZDAŞ, bölgeye şu ana kadar yaklaşık 15 milyon TL değerinde yatırım yaptı. GAZDAŞ, bu yıl toplamda 2 bin 500 haneyi doğal gaz ile ısıtacağını öngörürken, 2020'de bu sayıyı 10 bine çıkarmayı hedefliyor.



2017 yılında doğal gaz altyapısının temellerinin atıldığı Şarköy'de, bu yıl itibariyle doğal gaz hizmeti verilmeye başlanıyor. Şarköy'ün yüzde 60'ını doğal gaza erişebilir hale getiren GAZDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, şu ana kadar bölgeye yaklaşık 15 milyon TL değerinde yatırım gerçekleştirdi. Şarköy'de bu yıl sonuna kadar 2 bin 500 doğal gaz abonesi hedefleyen GAZDAŞ, 2020 sonunda bu sayının 10 bin olmasını öngörüyor.



Doğal gaz hizmetiyle Şarköy halkının ısınma ihtiyaçları karşılanırken aynı zamanda kömür kullanımından kaynaklı hava kirliliğinin de önüne geçilmesi hedefleniyor.



Doğal gaz hizmeti için gereken belgeler



Doğal gaz hizmetinden yararlanabilmek için gerekli belgelerle GAZDAŞ'a başvurmak ve bağlantı anlaşması imzalamak gerekiyor. Bunun için bağımsız bölüm sayısı 8 ve 8'den fazla olan binalarda ısınma şekli ve yakıt türünü belirten karar defterinin aslı ve fotokopisi, ısınma şekli ve yakıt türünü belirten kat maliklerinin dilekçesi, müracaat eden abonenin kimlik fotokopisi, tapu fotokopisi, bağımsız bölüm sayısı 8'den az olan binalarda yapı kullanım izin belgesi ve bina ruhsatı gerekirken bireysel ve merkezi bağlantı anlaşmasında farklılıklar oluyor.



Bireysel abonelik sözleşmesi içinse kimlik fotokopisi yeterli olurken merkezi abonelik sözleşmesi için apartman yöneticisinin kimlik fotokopisi ile apartman yönetiminin kaşesi gerekiyor. - TEKİRDAĞ