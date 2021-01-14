Şarköy Halk Kütüphanesi'nde yılda ortalama 3 bin kitap el değiştiriyor - Son Dakika

Şarköy Halk Kütüphanesi'nde yılda ortalama 3 bin kitap el değiştiriyor

14.01.2021 09:43
Şarköy Halk Kütüphanesi'nde yılda ortalama 3 bin kitap el değiştiriyor, System.String[]

Şarköy ilçesinde, "bebek kütüphanesi ve çocuk bölümü"nü de bünyesinde barındıran Halk Kütüphanesinde yılda ortalama 3 bin kitap el değiştiriyor.

Şarköy ilçesinde, "bebek kütüphanesi ve çocuk bölümü"nü de bünyesinde barındıran Halk Kütüphanesinde yılda ortalama 3 bin kitap el değiştiriyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, kütüphanede incelemelerde bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, halk kütüphanesindeki yetişkin ve çocuk bölümü ile bebek kütüphanesinde koronavirüs tedbirlerinin titizlikle uygulandığını söyledi.

Bu tedbirlerin salgın süresince devam edeceğini anlatan Hacıoğlu, "Bakanlığımızın belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde kapıdan girerken kişilerin kayıtlarını yapıp giriş saatlerini alıyoruz. Ardından ateş ölçümü yapıp, dezenfektan verdikten sonra çocuk, bebek ve velileri içeri kabul ediyoruz. Kütüphaneyi sürekli havalandırıyoruz." diye konuştu.

Hacıoğlu, kütüphanede çocuklardan yetişkinlere kadar tüm kesimlere hizmet verildiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Kütüphanemizde 10 bin civarında kitabımız var. 1900 civarında okuyucumuz bulunuyor. Yıllık ortalama 3 bin tane kitap el değiştiriyor. Bu, 15 bin nüfuslu bir yere göre fevkalade bir rakam. Şarköy Marmara Denizi'nin kıyısında 6 mavi bayraklı plajı olan bir sayfiye yeri. Yaz döneminde yaklaşık 500 bin insan geliyor. Bu ailelere, bebeklerine, çocuklarına ve yetişkinlere hizmette kusur etmeyen bir kütüphanemiz var. Umuyorum pandemi sonrası bu hizmetlerimiz artarak devam edecek."

Hacıoğlu, kütüphanedeki kitap sayısını arttırmayı planladıklarını bu konuda vatandaşlardan destek beklediklerini sözlerine ekledi.

Ahmet Hacıoğlu, Turizm, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şarköy Halk Kütüphanesi'nde yılda ortalama 3 bin kitap el değiştiriyor - Son Dakika


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