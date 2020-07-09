"Şarköy Kurban Komisyonu" toplandı - Son Dakika

"Şarköy Kurban Komisyonu" toplandı

Şarköy ilçesinde toplanan Kurban Komisyonu, yaklaşan bayramla ilgili tedbirler aldı.

Şarköy ilçesinde toplanan Kurban Komisyonu, yaklaşan bayramla ilgili tedbirler aldı.

Maske takmak koronavirüs riskini yüzde 65 azaltıyor
Mesut Özil'in Türkiye ya da ABD'ye transfer olacağı iddia edildi
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı vasiyet mesajı bırakıp ortadan kayboldu

Kurban Bayramı'nda kurban kesmek isteyen vatandaşların, kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun kesebilmelerini sağlamak amacıyla kurban satılacak veya kesilecek yerlerin belirlenmesi ve diğer hususlarla ilgili tedbirlerin alınması amacıyla toplantı düzenlendi.

Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda, deniz yoluyla ilçeye giriş yapacak hayvan nakil araçlarının denetlenmesine, kurban satış yerlerinin insan ve çevre sağlığı ve güvenliği ile hayvan hakları gözetilerek uygulanmasına, kesim yerlerinin dezenfekte edilebilir, zemininde su biriktirmeyen, ışıklandırma ve havalandırması bulunan sağlık ve temizlik şartlarına uygun mekanlardan seçilmesine karar verildi.

Toplantıda ayrıca, kurban kesim mahallinde talep edilmesi halinde kasap, şoför ve yardımcı personelin Belediye Başkanlığınca sağlanmasına, İlçe Müftülüğünce kurban kesim mahallerinde kurbanların dini vecibelere uygun kesilmesi için yeterince din görevlisi görevlendirilmesine, İlçe Tarım Müdürlüğünce kurban kesim ve satış yerlerinde bir veteriner hekimin hazır bulundurulmasına, halka açık yerlerde kurban kesilmemesi kararı alındı.

Şarköy Kaymakamı Kemal Yıldız'ın başkanlık yaptığı toplantıya Müftü Menderes Karapunar, Belediye Başkan Yardımcısı Neset Yavuz, Toplum Sağlığı Başkanı İsmail Sertkaya, Tarım ve Orman Müdür Vekili İbrahim Pekçetin ve veteriner Erbeyi Güler katıldı.

Kurban Bayramı, Şarköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 10:27 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Şarköy Kurban Komisyonu' toplandı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

14:33 4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı 14:29 Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 11:52 Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı 11:22 Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı 11:05 ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 10:30 Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi 10:25 Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 09:26 Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 07:54 Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak 03:28 Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu 21:49 Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı
Maske takmak koronavirüs riskini yüzde 65 azaltıyor
16:41
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı vasiyet mesajı bırakıp ortadan kayboldu
16:19
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
16:14
Bakırköy Belediyesi, havai fişek kullanımını yasakladı
16:05
İstanbul'da 40 emniyet müdürünün yeri değişti
15:43
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
15:03
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
15:03
Son Dakika: Üreticilere yapılacak 651 milyon liralık destek ödemesi yarın akşam hesaplara yatırılacak
15:02
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
14:59
Dedesini balkondan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu
14:45
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 16:49:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Şarköy Kurban Komisyonu" toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]