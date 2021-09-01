01. 02. 2021 Pazartesi günü Akbank Şarköy Şube Müdürü Sayın Serdar SÖZEN ve Trakya BirlikŞarköy Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Müdürü Sayın Gürkan MUTLU Şarköy MeslekYüksekokulu Müdürlüğüne atanan Öğr. Gör. Serkan AYDIN'a nezaket ziyaretinde bulunmuşlardır. Ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunulup, Şarköy Meslek Yüksekokulu ve Şarköy ilçesiiçin yapılabilecekler hakkında konuşulmuştur.
Son Dakika › Toplum › Şarköy Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne Nezaket Ziyareti 01-02-2021 - Son Dakika