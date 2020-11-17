Şarköy'ün kurtuluş yıl dönümünde Atatürk silüeti açılışı yapıldı - Son Dakika

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından, Şarköy ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümünde Atatürk silüeti açılışı yapıldı.

???????Büyüşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından Şarköy ilçesine kazandırılan silüetin açılış töreni ilçenin kurtuluş yıl dönümünde yapıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, törende yaptığı konuşmada, Atatürk silüetini kentin diğer ilçelerine de yapacaklarını bildirdi.

Silüetin önünden geçen çocukların, gençlerin ve vatandaşların Atatürk'ü hatırlayacaklarını anlatan Albayrak, " Mustafa Kemal Atatürk'ün idealleri her koşulda bizim yol göstericimiz olacaktır. Ebedi Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye'nin kalbidir. Cumhuriyetimiz ilelebet var olacaktır." ifadelerini kullandı.

Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var ise Şarköy için önemli ve anlamlı günde açılışın yapılmasının kendilerini gururlandırdığını belirtti.

Albayrak ve belediye çalışanlarına teşekkür eden Var, "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Şarköy Belediyesi olarak, ilçemizi daha yaşanılabilir bir kent haline getirmek adına hizmet ve yatırımlarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek silüet açılışı yapılan program, Edirne Belediye Bandosu'nun gösterisiyle sona erdi.

Programa, Şarköy Kaymakamı Şenol Kaya, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.