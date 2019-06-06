Son Dakika Haberleri: Şarköy'ün nüfusu, bayramda 300 bini aştı
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Şarköy'ün nüfusu, bayramda 300 bini aştı

1 saat önce

TEKİRDAĞ'ın turistik ilçesi Şarköy, Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.

Şarköy'ün nüfusu, bayramda 300 bini aştı, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın turistik ilçesi Şarköy, Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. İlçenin 30 bin olan nüfusü, 300 bini geçerken, sahiller doldu.
Marmara Denizi kıyısındaki turistik ilçe Şarköy, 9 günlük bayram tatilinde ziyaretçilerle doldu. İlçenin 30 bin olan nüfusü, 300 bini geçerken, otel ve pansiyonlarda yer kalmadı. Tatilciler, mavi bayraklı plajlar ile sahilleri doldurdu. Bayramın ilk gününde ilçeye 70 bin araçla giriş yapıldığı belirtilirken, belediyeden anonslarla ilçe merkezine araçlarla çıkılmaması istendi. 
Şarköy Kaymakamı Kemal Yıldız, ilçenin, İstanbul'a yakın olması, mavi bayraklı 4 plajı ile temiz sahilinin bulunması dolayısıyla çok tercih edildiğini söyledi. Şarköy'ün, Marmara'nın en temiz denizine sahip olduğunu kaydeden Yıldız, "Şarköy, İstanbul'a yakın olması ve temiz deniziyle tatilcilerin ilk tercihi haline geldi. Ramazan Bayramı'nın ilk gününde araç takip cihazlarına göre 70 bin araç ilçeye tatilcileri taşıdı. Trakya'nın mavi bayraklı ender plajına sahip olan ilçede sıkıntı olmaması için gerekli tedbirleri aldık. Tatilcilerin günlerini güven içinde geçirmelerine çalışıyoruz. Yoğunluk nedeniyle otel ve pansiyonlarda yer kalmadı" diye konuştu.
Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var ise turist sayısının 300 bini geçtiğini belirterek, "Geçtiğimiz yıllara göre kurak giden havaların bu sene yoğun yağmasından dolayı göletimiz dolu, su sıkıntısı yaşanmıyor. Pazartesi günü iş başı yapacak olan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin tekrarı için 23 Haziran'a ertelenmesinden dolayı oy kullanmak için bir çok yazlıkçı misafirlerimiz ilçeden ayrılacağını düşünüyoruz. Oylarını kullanan misafirlerimiz tekrar ilçemize dönüp ağustos ayının sonuna kadar kalır ve yoğunluk devam eder" dedi. 


- Tekirdağ
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 02:06 Kaynak: DHA
Marmara, Ramazan Bayramı, Tekirdağ, Şarköy, Güncel
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