Şarköylü hattattan camide bir ilk - Son Dakika

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde bulunan Gazi Süleyman Paşa Camii'nde çocuklara cami sevgisini, ibadeti ve cami hocalarını sevdirmek ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmak maksadıyla tertip edilen proje kapsamında bir araya gelen çocuklar, "Gençliğe Değer" projesinin en güzel örneğini sergiliyorlar.



Diyanet İşleri Başkanlığı'nın; gençlerin, bilgi, ahlak, erdem, estetik, ruh güzelliği, adalet ve merhamet duygularıyla yetişmelerine, milleti bir araya getiren milli ve manevi değerlerin, insani haslet ve faziletlerin nesilden nesle aktarılarak üretilmesine katkı sağlamak ve toplumun geleceğe umutla bakabilmesi için insani erdemlerle donatılmış, her yönden iyi yetişmiş, ruhen ve bedenen dinamik bir gençliğe sahip olmasını temin etmek amacıyla başlatmış olduğu "Gençliğe Değer" projesi kapsamında İstanbul Esenler'de hat ve kaligrafi sanatçısı olan Şarköylü Ahmet Yalçın tarafından Şarköy Gazi Süleyman Paşa Camii'nde namaza ve camiye gelen gençlerin ve çocukların isimleri kaligrafik yazı ile yazılarak kendilerine hediye edildi.



Güzel yazı sanatıyla böyle bir güzelliğe vesile olmayı sağlayan İmam Hatip Alim Yılmaz ve Gençlik Koordinatörü Yaşar Özen'e teşekkür dileklerini ileten Yalçın, "Gelecekte çocukların ve gençlerin doldurduğu saflarda namazlarımız olsun" diyerek sözlerini tamamladı.



Gazi Süleyman Camii İmam Hatibi Alim Yılmaz ve Şarköy Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Yaşar Özen de camilerinde etkinlik düzenleyen hat ve kaligrafi sanatçısı olan Şarköylü Ahmet Yalçın'a teşekkür dileklerini iletirken, kaligrafik yazı ile ad ve soyadları yazılan çocukların ve gençlerin memnun oldukları gözlendi. - TEKİRDAĞ