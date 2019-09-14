Son Dakika Haberleri: Sarkozy'den hapsedilen eski milletvekili Balkany'e destek
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Sarkozy'den hapsedilen eski milletvekili Balkany'e destek

4 dakika önce

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, vergi kaçırmaktan hapis cezasına çarptırılan eski milletvekili ve belediye başkanı Patrick Balkany'e desteğini dile getirerek, "Balkany çiftini rahat bırakın, eminim güçlü olup bu zorlukları aşacaklar" dedi.

Sarkozy'den hapsedilen eski milletvekili Balkany'e destek, System.String[]

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, vergi kaçırmaktan hapis cezasına çarptırılan eski milletvekili ve belediye başkanı Patrick Balkany'e desteğini dile getirerek, "Balkany çiftini rahat bırakın, eminim güçlü olup bu zorlukları aşacaklar" dedi.


Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, vergi kaçırmaktan 4 yıl hapis cezasına çarptırılan eski milletvekili ve Levallois-Perret Belediye Başkanı Patrick Balkany'e desteğini dile getirdi.


Fransa Ulusal Meclis Eski Milletvekili ve Levallois-Perret Belediye Başkanı 71 yaşındaki Patrick Balkany ve eşinin vergi kaçırma davası cuma günü görüldü. Vergi mahkemesince 4 yıl hapis cezasına çarptırılan Patrick Balkany'ye eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'den destek geldi. Sarkozy "Onun için üzülüyorum, insanları zor durumda yalnız bırakmamak lazım. Biraz insanlık kimseye zarar vermez. Siyaset ve medya hayatını iyi bilirim, biraz sorununuz olduğu zaman kimse kalmaz yanınızda" ifadesinde bulundu.


Balkany hakkında "Çocukluk arkadaşım" diyen Sarkozy, "Balkany çiftini rahat bırakın, eminim güçlü olup bu zorlukları aşacaklar" açıklamasını yaptı.


Öte yandan, Patrick Balkany, cuma günü görülen davada 4 milyon avro vergi kaçırmaktan 4 yıl hapis ve 10 yıl siyaset hayatından men edilme cezasına çarptırılıp dava sonrası cezaevine götürülmüştü. - PARİS

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Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 05:25 Kaynak: İHA
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