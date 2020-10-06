Sarkozy rüşvet suçlamasıyla hakim karşısında ifade verdi - Son Dakika

Sarkozy rüşvet suçlamasıyla hakim karşısında ifade verdi

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, hakkında, 2007'deki cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasına Libya'dan yasa dışı finansman sağladığı iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında hakim karşısında ifade verdi.

Sarkozy rüşvet suçlamasıyla hakim karşısında ifade verdi, System.String[]

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, hakkında, 2007'deki cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasına Libya'dan yasa dışı finansman sağladığı iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında hakim karşısında ifade verdi.

Fransız Mediapart internet sitesinin haberine göre, eski Fransa Cumhurbaşkanı, Libya soruşturmasında görevli Paris Adli Mahkemesi yargıçları Aude Buresi ve Marc Sommerer tarafından sorguya alındı.

Son olarak 24 Eylül'de Sarkozy cephesinin itirazlarının Paris Temyiz Mahkemesince reddedilmesinin ardından ifadeye çağrılan Sarkozy hakkında mahkemeye çok sayıda somut delil sunulduğu belirtiliyor.

Yolsuzluk, seçim kampanyasına yasa dışı finansman sağlama ve kamu fonlarının zimmete geçirilmesini saklamakla suçlanan Sarkozy ve birlikte yargılandığı kişiler, soruşturmaları engellemekle de itham ediliyor. Bu durumun, davalıların alacakları cezayı artırabileceği ifade ediliyor.

Sarkozy hakkındaki iddialar

Sarkozy'nin, 2007'de cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını yürütmek için o zamanki Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı ve kampanyayı bu destekle yürüttüğü iddia ediliyor.

Devrik Libya lideri Kaddafi, 2011'de öldürülmeden kısa süre önce verdiği bir röportajda, "Sarkozy İçişleri Bakanı iken (2007) bana geldi ve para istedi. Ben de verdim. Sayemde seçimi kazandı." ifadelerini kullanmıştı.

İşadamı Ziad Takieddine de geçen yıl, 2006 sonlarında Libya'dan Sarkozy'ye 5 milyon avro getirdiğini öne sürmüştü.

İddialar üzerine 2013'te ön soruşturma açılmıştı. Beş yıl süren ön soruşturma sonrası Sarkozy, 21 Mart 2018'de Paris'te gözaltına alınmış, yaklaşık 30 saat süren gözaltı sürecinin ardından hakkında "cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasına yasa dışı finansman sağladığı, yolsuzluk yaptığı ve Libya kamu fonlarını gizlediği" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Nicolas Sarkozy, Fransa, Hakim, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 17:33 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sarkozy rüşvet suçlamasıyla hakim karşısında ifade verdi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Genç model Yessenia Estefania, tecavüze uğradıktan sonra öldürüldü Trump 'teşvik paketi' müzakerelerini durdurdu, altın ve ABD borsası çakıldı Ermenistan, Karabağ'daki sivil yerleşim yerlerine Tochka-U balistik füzeleriyle saldırıyor Defne Samyeli ile Serdar Bilgili arasındaki buzlar eridi! İkili aşklarına kaldıkları yerden devam ediyor Ermenistan, Dağlık Karabağ konusunda geri adım attı: Karşılıklı tavizler vermeye hazırız Koronayla ilgili tüm bildiklerinizi unutun! Virüs dokunduğumuz yüzeylerden bulaşmıyor Eşi Serdar Oral'ı toprağa veren Özgü Namal, cenazeye katılamadı sadece çelenk gönderdi Tamir için çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi feci şekilde can verdi
KKTC'de bir parti koalisyondan çekilme kararı aldı, hükümet düştü KKTC'de bir parti koalisyondan çekilme kararı aldı, hükümet düştü         
23:34
Ermenistan, Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattına saldırdı Ermenistan, Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattına saldırdı         
23:12
Koronavirüsün beklenmedik yararlı bir özelliği keşfedildi: Acıyı uyuşturuyor Koronavirüsün beklenmedik yararlı bir özelliği keşfedildi: Acıyı uyuşturuyor         
22:52
Yunanistan, Kapalı Maraş konusunda tarafını seçti: Rum Kesimi Yönetimi'ne destek vereceğiz Yunanistan, Kapalı Maraş konusunda tarafını seçti: Rum Kesimi Yönetimi'ne destek vereceğiz         
21:49
Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarında kullandığı PKK'lılar etkisiz hale getirildi Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarında kullandığı PKK'lılar etkisiz hale getirildi         
20:52
Azerbaycan Savunma Bakanı'ndan savaşın seyrini değiştirecek emir: Düşmanın askeri altyapısına saldırılacak Azerbaycan Savunma Bakanı'ndan savaşın seyrini değiştirecek emir: Düşmanın askeri altyapısına saldırılacak         
20:27
Başkan Mustafa Cengiz'in yaptığı Falcao gafı, sosyal medyada gündem oldu Başkan Mustafa Cengiz'in yaptığı Falcao gafı, sosyal medyada gündem oldu         
19:40
Çocuğunun derste olduğundan haberi olmayan olmayan anne, odaya çıplak girdi! O anlar kamerada Çocuğunun derste olduğundan haberi olmayan olmayan anne, odaya çıplak girdi! O anlar kamerada         
17:57
Son Dakika! Oyuncu Özgü Namal'ın hayat arkadaşı Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Son Dakika! Oyuncu Özgü Namal'ın hayat arkadaşı Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti         
16:05
Makam odasında mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle görevden alınan sendika başkanı: Bu bana düzenlenmiş bir komplodur Makam odasında mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle görevden alınan sendika başkanı: Bu bana düzenlenmiş bir komplodur         
15:03
Bebeği olanlara 10 bin dolara kadar yardım yapan Singapur, salgında çocuğu olana bir seferlik ek ödeme yapacak Bebeği olanlara 10 bin dolara kadar yardım yapan Singapur, salgında çocuğu olana bir seferlik ek ödeme yapacak         
12:42
Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti         
11:37
Bir ilçe diken üstünde! Korona 2 günde 5 can aldı, cenazeler tabutlarıyla gömüldü Bir ilçe diken üstünde! Korona 2 günde 5 can aldı, cenazeler tabutlarıyla gömüldü         
11:35
Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar         
11:19
9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk kareler geldi! Konuklardaki ayrıntı dikkat çekti 9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk kareler geldi! Konuklardaki ayrıntı dikkat çekti         
10:05
Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu         
09:46
Eşinin özel mesajlarını illegal yollarla ele geçiren Necati Şaşmaz'ın 12 yıl hapsi isteniyor Eşinin özel mesajlarını illegal yollarla ele geçiren Necati Şaşmaz'ın 12 yıl hapsi isteniyor         
08:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2020 00:03:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sarkozy rüşvet suçlamasıyla hakim karşısında ifade verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei