Şarküteri cinayetinde sanığa indirimsiz müebbet - Son Dakika
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Şarküteri cinayetinde sanığa indirimsiz müebbet

07.04.2022 18:14
Şarküteri cinayetinde sanığa indirimsiz müebbet

Burdur'da geçen sene bir kadının şarküteride öldürülmesin ilişkin dava sanık, indirimsiz müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Burdur'da geçen sene bir kadının şarküteride öldürülmesin ilişkin dava sanık, indirimsiz müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Burdur'un Bucak ilçesinde 28 Nisan 2021 tarihinde meydana gelen olayda Ramazan Topay, Hatice Işık ve eşinin çalıştığı şarküteriye pompalı tüfekle geldi. Burada Hatice Işık'a ardı ardına ateş eden Ramazan Topay'ın elindeki tüfeği Mehmet Işık aldı. Topay tüfeği kaptırdıktan sonra geldiği araçla olay yerinden uzaklaşırken, Hatice Işık hayatını kaybetti.

Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden duruşmaya sanık Ramazan Topay, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden katıldı. Mahkeme salonunda Hatice Işık'ın annesi, babası, eşi ve avukatları ile sanık avukatı ise hazır bulundu. Savcı, mütalaasında sanığın haksız tahrik indirimi uygulanmadan kasten öldürme suçunda yargılanmasını talep etti.

Son sözü sorulan sanık Ramazan Topay, "1 yıldır cezaevindeyim. Keşke beni öldürselerdi de bunu yapamasaydım. Vicdan azabı duyuyorum. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, karar öncesi kısa bir ara verdikten sonra sanık Ramazan Topay'ın indirimsiz müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Duruşma çıkışı müşteki avukatı Süleyman Uysal yaptığı açıklamada, "Bugün bir nebze olsun çok sevinçliyiz. Evet cinayete kurban giden Hatice'nin geri gelmeyeceği kesin ama en azından sanığa hiçbir indirim olmaksızın müebbet hapis cezası verilmiş olması bizleri ve ailesini bir nebze olsun memnun etmiştir. Kararın bu şekilde çıkmasının tüm Türkiye çapında kadın cinayetleri için önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bu indirimsiz müebbet cezası bu suçu işleyecek kişilere örnek olacaktır" şeklinde konuştu.

Hatice Işık'ın annesi Nazife Varkal ise, "Bizi yaktılar. Şimdi içimiz sönecek mi, sönemez. Bu oruçlu günümüzde buraya geldik. İki yavrusu vardı, boynu bükük kaldı" ifadelerini kullandı. - BURDUR

Şarküteri cinayetinde sanığa indirimsiz müebbet
Şarküteri cinayetinde sanığa indirimsiz müebbet
Şarküteri cinayetinde sanığa indirimsiz müebbet
Şarküteri cinayetinde sanığa indirimsiz müebbet
Şarküteri cinayetinde sanığa indirimsiz müebbet
Şarküteri cinayetinde sanığa indirimsiz müebbet

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Mehmet Işık, Hatice Işık, Burdur, Nisan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şarküteri cinayetinde sanığa indirimsiz müebbet - Son Dakika


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