Şarküteri Dolabında Fare
40 dakika önce
ŞANLIURFA'da marketin şarküteri reyonundaki dolapta fare görüldü.
ŞANLIURFA'da marketin şarküteri reyonundaki dolapta fare görüldü. Marketteki bir kişi, peynir yiyen fareyi cep telefonuyla görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüyü izleyen binlerce kişi, markete ceza yazılmasını istedi. Karaköprü
ilçesinde 35 Metre Caddesi'ndeki markette müşteriler, peynir almak için gittikleri şarküteri reyonundaki dolapta fare gördü. Dolaptaki süt ürünlerinin üzerinde dolaşarak peynirlerden yiyen fareyi, bir kişi cep telefonu ile görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüyü izleyen binlerce kişi, duruma tepki gösterdi. Görüntünün altına yorum yapanlar, marketin zabıta ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlenmesini, ceza yazılmasını istedi. - Şanlıurfa
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 02:29 Kaynak: DHA
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Marketin Şarküteri Dolabında Fare Görüldü
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