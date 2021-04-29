Şarküteride Hatice'yi vuran katil zanlısı, eşini de 'İşim bitmedi' diye tehdit etmiş (2) - Son Dakika

Şarküteride Hatice'yi vuran katil zanlısı, eşini de 'İşim bitmedi' diye tehdit etmiş (2)
29.04.2021 12:58
EŞİNİN CENAZESİNİ TESLİM ALDIBurdur'un Bucak ilçesinde, çalıştığı şarküteride R.T.'nin av tüfeğiyle vurduğu Hatice Işık'ın cenazesi, yakınlarına teslim edildi.
EŞİNİN CENAZESİNİ TESLİM ALDI
Burdur'un Bucak ilçesinde, çalıştığı şarküteride R.T.'nin av tüfeğiyle vurduğu Hatice Işık'ın cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Yakınlarıyla birlikte gelen Mehmet Işık, Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası eşinin cenazesini aldı. Cenaze aracına konulan Hatice Işık'ın tabutu, toprağa verilmek üzere Bucak ilçesine götürüldü. Mehmet Işık'ın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.
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